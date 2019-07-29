نائب يطالب الحكومة بتعيين متحدث باسمها

نائب يطالب الحكومة بتعيين متحدث باسمها
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بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب مضر الازيرجاوي، النائب عن تحالف “سائرون” المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الإثنين (29 تموز 2019)، رئاسة الوزراء باختيار متحدث باسم الحكومة، لإطلاع الرأي العام على أهم مجريات الأحداث السياسية والحكومية.وقال الازيرجاوي في حديث صحفي، إن “من الضروري تعيين متحدث باسم الحكومة لإطلاع الشارع على أهم مستجدات ومجريات الاحداث، على المستوى الداخلي والخارجي، ونقل وجهة نظر الحكومة”، مضيفا “سنطالب بتعيين متحدث باسم الحكومة”.وأوضح أن “اسبابا خاصة منعت رئيس الوزراء عن اختيار شخصية معينة”، مرجحاً: “وربما لعدم وجود شخصية لديها امكانية مناسبة”، على حد قوله.ويعد علي مهدي جواد الدباغ، آخر من شغل منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية حتى نهاية دورة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، فيما بقي المنصب شاغرا خلال ترؤس حيدر العبادي لرئاسة الوزراء.

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