نائب يطالب الحكومة بضرب مافيات حرائق المزارع وقتل الأسماك

نائب يطالب الحكومة بضرب مافيات حرائق المزارع وقتل الأسماك
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب عضو لجنة الزراعة في البرلمان النائب علي البديري، الاحد، الحكومة بضرب مافيات فساد متورطة باستهداف الاسماك ومزارع الحنطة.وطالب البديري في مؤتمر صحفي: “بانقاذ المنتج المحلي العراقي” مبينا انه “في الاونة الاخيرة عندما يتم الاعلان بان البلد وصل الى الاكتفاء الذاتي بسلعة معينة، نلاحظ هنالك هجمة داخلية وخارجية للقضاء عليه”.وأكد أن “هذا ماحصل عندما تم الاعلان عن الاكتفاء الذاتي للاسماك والحنطة العراقية”.وأردف قائلاً، إن “الوزارة المعنية فتحت باب الاستيراد للاسماك، ويتعرض في الوقت الحاضر بيض المائدة الى هجمة لاسقاط هذا المنتج الذي وصل الى الاكتفاء الذاتي، وتم عقد اجتماع مهم لمواجهة هذه الهجمة بتحديد اسعار مناسبة ومقبولة من قبل المواطن”.وبين أن “المنتج المحلي يقوم بتشغيل آلاف العاطلين عن العمل، اضافة الى خلوه من الامراض الخطيرة التي اصيب بها المواطن بسبب تناول المنتج المستورد”.وطالب البديري، “الحكومة بتسخير الاجهزة الامنية والرقابية للسيطرة على مافيات الفساد التي تتحكم بالسوق بالتنسيق مع المنتجين العراقيين، وعلى وزارة الزراعة ان تصمد امام الضغوطات الخارجبة لفتح الاستيراد”.

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