نائب يطالب السوداني بكشف أسماء مهربي النفط والمخدرات من قبل قيادات منظمة بدر والعصائب

نائب يطالب السوداني بكشف أسماء مهربي النفط والمخدرات من قبل قيادات منظمة بدر والعصائب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب نائب،اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء محمد السوداني بكشف اسماء 23 شخص من قيادات منظمة بدر والعصائب في تهريب النفط وإدخال المخدرات الإيرانية  للعراق.وقال النائب الذي رفض الكشف عن أسمه ، أنه “وفق المعلومات  السرية كشف عن 23  أسم قيادي في منظمة بدر والعصائب المسؤولين عن عمليات تهريب النفط وإدخال المخدرات الإيرانية للعراق ونقل الأخيرة بعجلات الحشد الشعبي الممنوعة من التفتيش من قبل السيطرات ، واضاف النائب ،ان الاسماء المعروضة على رئيس الوزراء والقائد العام هي من المتنفذة وأكد، ان “التحقيقات مع حيتان التهريب لاتزال سرية لكن الضرورة الوطنية تستدعي كشف كل الأوراق أمام الرأي العام من ناحية بيان من كان يدعمهم في المؤسسات الأمنية”.وأشار إلى ان “مكاشفة الرأي العام مهمة جدا خاصة وان التهريب تسبب في جرائم قتل وتهديد  وتدمير الاقتصاد العراقي والتي ما زالت مستمرة”.

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