نائب يطالب الكاظمي بسرعة توزيع المناصب الخاصة على الأحزاب

نائب يطالب الكاظمي بسرعة توزيع المناصب الخاصة على الأحزاب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا النائب عن تحالف سائرون، علي اللامي، السبت (16 أيار 2020)، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لفتح ملف الهيئات المستقلة، واختيار شخصيات كفوءة ونزيهة لشغل المناصب فيها.وقال اللامي في حديث صحفي، إن “ملف الهيئات المستقلة بات من الضروري اعادة النظر فيه واختيار شخصيات كفوءة ونزيهة لشغل المناصب فيها، خصوصا مع وجود شخصيات غير مؤهلة لإدارة تلك الهيئات”. واضاف ان “الكاظمي قيد يفتح هذا الملف بعد الانتهاء من ملف الحقائب الوزارية الشاغرة، لأن فتح هذا الملف سيولد خلافات سياسية، بكل تأكيد، خصوصاً ان هناك جهات سوف تسعى الى شغل هذه الهيئات عن طريق المحاصصة الطائفية والسياسية”.وكان عضو تحالف سائرون النائب اسعد عبد السادة، دعا الثلاثاء (14 نيسان 2020)، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لحسم ملف الهيئات المستقلة، فيما أشار الى أنها تعاني من “التخلف”.وقال عبد السادة في حديث صحفي، إن “القوى السياسية خولت رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في اختيار وزراء كابينته على ان يراعى التمثيل السياسي، ويكون الاجدر به وضع حد للهيئات المستقلة التي تعاتي من التخلف والرجوع بسبب عدم وجود شخصيات تديرها بالاصالة”.وأضاف، أن “برنامج الحكومة المقبلة يجب ان يحسم ملف الهيئات المستقلة كونها مؤسسات تجلب موارد كبيرة للدولة ويجب ان يكون هناك تعشيقا للادوار بينها وبين الوزارات”.

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