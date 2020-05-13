نائب يكشف عن اختفاء 220 مليون دولار في وزارة الصحة!

نائب يكشف عن اختفاء 220 مليون دولار في وزارة الصحة!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف الوزير الاسبق والنائب الحالي محمد صاحب الدراجي، الاربعاء، عن اختفاء 220 مليون دولار بيوم واحد بحجة استيراد مواد في مدة انتشار فيروس كورونا في البلاد،وقال الدراجي في حوار متلفز ، ان “220  مليون دولار اختفت بيوم واحد في زمن كورونا بحجة استيراد مواد”، مبينا أن “ العراق استورد مواد بقيمة 557 مليون دولار و رميت بـالزبالة والمجاري”،و اضاف “لا يمكن التعويل على المساعدة الاقتصادية الدولية التي سيوفرها الكاظمي وليس امام الشعب اي حجة لعدم الاشتراك بالانتخابات”.ولفت الدراجي إلى أن “تغيير الطبقة السياسية مرهون بحجم المشاركة الشعبية في الانتخابات وزيادة المشاركة في الانتخابات سيقلل حظوظ الاحزاب”. 

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