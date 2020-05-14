نصيف:المحاصصة الحزبية دمرت العراق

نصيف:المحاصصة الحزبية دمرت العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الخميس، ان الدولة ليست بحاجة لـ4300 مدير عام ووكيل، لافتة إلى ان المحاصصة أساس تسمية رؤساء الهيئات.وأكدت نصيف، بحسب الإعلام الحكومي، أن “من أولويات الحكومة إصلاح الجهاز الإداري للدولة عبر وضع الرجل المناسب في المكان المناسب”.وشددت على ضرورة “إلغاء الدرجات الخاصة التي تمت خلال فترة حكومة تصريف الأعمال، وإعادة تدقيق من يشغلونها للتأكد من انسجامها مع تحصيلهم العلمي”.وأشارت الى “وجود ترهل في الجهاز الإداري للدولة”, مؤكدة أن “تسمية أغلب رؤساء الهيئات عن طريق المحاصصة”.وأضافت أن “الدولة ليست بحاجة لأكثر من 4000 مدير عام ، و300 وكيل”، موضحة أن “رئيس الوزراء خطا خطوة مهمة في مجال إصلاح الجهاز الإدراي، وأن هذه الخطوة ستحسب له في حال نجاحه بهذا الملف”.

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