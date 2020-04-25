نصيف:قائمة وزراء الكاظمي ستتغير بنسبة 98%

نصيف:قائمة وزراء الكاظمي ستتغير بنسبة 98%
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 بغدادج/شبكة أخبار العراق- اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف, السبت , ان اعلان أسماء مرشحي الحقائب الوزراية الجديدة اثار جدلا واسعا, مبينة ان القائمة ستتغير ولن يبقى منها الا اسمين او ثلاثة أسماء فقط.وقالت نصيف في تصريح  صحفي، إن “المبدأ الأساسي في تشكيل حكومة الكاظمي استند على المشاركة في الاختيار الا انه سرعان ما حصل تغييرا لمسارات بعض الكتل لذلك المبدأ, مما تم الضغط على الكاظمي بفرض أسماء محددة”.وأضافت ان “اعلان أسماء مرشحي الحقائب الوزارية بقائمة الكاظمي تركت مواقف سلبية وماخذ من قبل العديد من النواب والشارع مثيرة جدلا واسعا مما دعا الكاظمي الى إعادة النظر من جديد وسيتم تغيير القائمة بأسماء أخرى ولن يبقى من الأسماء سوى شخصيتين او ثلاثة على الأرجح”.وأشارت نصيف إلى أن “حقيبتي الداخلية والدفاع ستسمى بشخصية لكل منهما قبل جلسة التصويت”، لافتة إلى أن “الكاظمي سوف لن يذهب بقائمة منقوصة” .

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