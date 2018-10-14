نفس الكلام خلال 15 سنة..الحكيم والنجيفي:خدمة المواطن من اولوياتنا!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس تحالف القرار العراقي اسامة النجيفي، الاحد، على ضرورة تشكيل حكومة “خدومة وقوية”، مشددان على تقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية.وذكر بيان للمكتب الاعلامي للحكيم،ان “الاخير استقبل رئيس تحالف القرار العراقي اسامة النجيفي، وبحثا تقديم الخدمات وتشكيل حكومة خدومة وقوية ومبنية على أساس البرنامج الحكومي المبني على الأولويات والمحكوم بسقف زمني محدد”.واضاف، ان “الطرفين اكدا على دعم الحكومة المقبلة ومساندة رئيس الحكومة في إتمام مهمته، مسؤولية الجميع، فالإصلاح مسؤولية تضامنية لابد أنْ يتحملها الجميع”.واشار البيان الى “أهمية التواصل مع الكتل السياسية لتقريب وجهات النظر وإنضاج الرؤى والأفكار التي من شأنها إخراج العراق من أزماتهِ السياسية والخدمية”.