نقابة المحامين العراقيين تطالب صالح والحلبوسي بحفظ دماء الشعب من استهتار ميليشيا الصدر

نقابة المحامين العراقيين تطالب صالح والحلبوسي بحفظ دماء الشعب من استهتار ميليشيا الصدر
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالبت نقابة المحامين العراقيين، رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي بحفظ دماء الشعب العراقي.وقالت النقابة في بيان ، إنها تستنكر “الحادث الآثم الذي تطاولت فيه أيادي الشر و الإجرام ، على اغتيال المحامي كرار عادل الناشط في تظاهرات محافظة ميسان”.واضافت انها “إذ تنعاه شهيداً سعيداً فخراً لنقابته وزملائه، تطالب رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب العراقي و الأجهزة الأمنية ، بالتدخل العاجل لحفظ دماء الشعب العراقي ، والقيام بواجبهم في ملاحقة الخارجين عن القانون ، و بالكشف العاجل و السريع عن الجناة الذين تجرأوا على أن تمتد أياديهم الخبيثة للنيل من أحد رجال العدالة ، على خلفية نشاطه السلمي و مطالبته بالحقوق الدستورية المشروعة”، مشدد على “أنها ستقدم على خطوات تصعيدية في تدويل قضية قتل الشعب العراقي ، وستطالب المحاكم الدولية ، بالتدخل لمحاكمة قتلة المتظاهرين السلميين و المقصرين في مسؤوليتهم تجاه حماية أرواح المواطنين ، ما لم يتم اتخاذ الإجراءات الجدية بأسرع وقت ، في كشف القتلة المجرمين” .و اكدت النقابة بأنها “ستكون الملاحق الأول للمجرمين القتلة ، ولن تقف مكتوفة الأيدي حتى ينال المجرمون جزائهم العادل” .وتابعت: “نعزي محامي العراق و هم يزفّون زميلهم شهيداً بٱسم الوطن ، و نتقدم بخالص العزاء و المواساة لمحامي محافظة ميسان و لأهل الشهيد و محبيه”.وفي السياق نفسه ذكر مصدر أمني اليوم، من محافظة ميسان أن اغتيال الناشط المسرحي عبد القدوس قاسم والمحامي كرار عادل،الناشطين في تظاهرات محافظة ميسان نفذ من قبل ميليشيا مقتدى الصدر.

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