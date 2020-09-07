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- شبكة اخبار العراق
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نائب:حكومة الكاظمي لم تنجز ملف إصلاحي واحد “بس ثرثرة”
نائب كردي:حكومة مسرور منحت آلاف السوريين الأكراد الجنسية العراقية
الخلافات بين حزبي بارزاني وطالباني تؤجل زيارة الوفد الكردي إلى بغداد
نواب:إخراج القوات الأمريكية من العراق قرار واجب التطبيق
ائتلاف المالكي:عدم وجود رؤية شيعية موحدة تجاه قانون الانتخابات
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خلافات سياسية ومهنية بين وزير المالية والمالية النيابية
القانونية النيابية:حكومة الكاظمي مستمرة في التنصل وخرق القانون في الجانب الإصلاحي
الكاظمي يترأس اجتماعا وزاريا لتنفيذ المشاريع الخدمية في البصرة
الكاظمي والحلبوسي بحضور عدداً من الوزراء والنواب يناقشون موازنة 2020
المالية النيابية تؤكد عدم السماح بتجديد الاقتراض في موازنة 2021
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الخونة يتحالفون مجدداً للفوز بالانتخابات القادمة من أجل إيران
بدون حل الحشد الشعبي الانتخابات القادمة غير نزيهة
بدون مشروع استراتيجي أمريكي واضح في العراق لمواجهة النفوذ الإيراني لافائدة من الحوار معها
الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
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- متابعات خاصة
تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
تقرير أمريكي:الكاظمي ليس لديه القدرة على مواجهة الحشد الولائي
مقاومة النفوذ الإيراني من أسبقيات الشعب العراقي
قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
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