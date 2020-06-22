نواب للكاظمي :ابعد التيار الصدري عن وزارة الصحة

نواب للكاظمي :ابعد التيار الصدري عن وزارة الصحة
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق-طالبوا مجموعة من النواب مصطفى الكاظمي ،الاثنين ، ابعاد التيار الصدري عن وزارة الصحة الذي حكم هذه الوزارة منذ 2005 ولغاية الان  سواء عبر الوزراء او باقي المسؤولين  وجعلوا الوزارة عبارة عن هيكل حديدي جراء الفساد  الواضح ، واكدوا  هؤلاء النواب في رسالة بعثوا بها الى الكاظمي خالية من اسمائهم ، بان بقاء الوزير الحالي حسن التميمي سيدمر ما تبقى من الوزارة في ظل جائحة كورونا  بحث كل مستشفيات  العراق خالية من ابسط المستلزمات الطبية  وكل شيء معروض للبيع والصفقات ، وطالبوا بعودة الوزير جعفر علاوي  لخبرته ونزاهته وليساهم في القضاء على كورونا . وفي السياق نفسه قالت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت , الاثنين , المطالبات بإقالة وزير الصحة حسن التميمي غير منطقية وغير مجدية بالوقت الحاضر, مؤكدة ان فشل الوزارة نتيجة لتركمات فساد الوزارات السابقة.وقالت جودت في تصريح صحفي , ان “الدعوات الشعبية والنيابية بإقالة وزير الصحة غير مجدية ولامنطقية لكون الوزير حديث في عمله ولاتوجد لديه الإمكانيات المالية الكافية لمواجهة جائحة كورونا” .وأضافت ان “اخفاق وزارة الصحة لمواجهة الازمة الصحية معروفة لدى الجميع وتنحصر بعدم وجود الإمكانيات اللوجستية للمستشفيات والمراكز الصحية المتهالكة”, متهمة “الوزراء السابقين ممن تعاقبوا على إدارة الملف الصحي بالفساد” .وأشارت جودت الى ان “مافيات الفساد مازالت تتعشعش في أروقة الوزارة للمتاجرة بارواح المصابين بهذا الوباء وتحتاج الى قرارات شجاعة منها صد تلك المافيات وتجاوز الروتين القاتل لجلب العلاجات من الخارج والاعتماد على مستشاريين اختصاص وابعاد المستشارين الذين أتت بهم الأحزاب السياسية” . 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *