نيجيرفان يعلن عن زيارة وفد كردي ثالث إلى بغداد لبحث موازنة 2020

نيجيرفان يعلن عن زيارة وفد كردي ثالث إلى بغداد لبحث موازنة 2020
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2019)، عن زيارة وفد حكومة الإقليم الاسبوع المقبل إلى بغداد للتباحث حول النفط والميزانية.وقال بارزاني في مؤتمر صحفي، ان “وفد حكومة الاقليم سيجري الاسبوع المقبل زيارة ثالثة الى بغداد بهدف التوصل لإتفاق حول تصدر النفط والميزانية الاتحادية”، لافتاً إلى “استمرار التعاون مع بغداد لتجاوز الاوضاع الحالية”.وأضاف أن “العلاقات بين اقليم كردستان وبغداد جيدة جدا”، مبيناً ان “وفد حكومة الاقليم اجرى زيارتين الى بغداد، وسيزورها مرة اخرى الاسبوع المقبل بهدف التوصل الى اتفاق حول مسألة تصدير النفط والميزانية العامة”.وكان رئيس إقليم كردستان زار السليمانية في وقت سابق من اليوم من أجل الاجتماع مع الاطراف الكردية وتوحيد موقفها من ما يجري في العراق.وقال مستشار بارزاني دلشاد شهاب في مؤتمر صحفي، إن “الهدف من زيارة رئيس الإقليم الى السليمانية هو لتوحيد موقف الاحزاب والجهات السياسية ازاء الاوضاع التي يشهدها العراق”.

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