نيجيرفان يوجه دعوة لزعيم الدولة العميقة لزيارة الإقليم

نيجيرفان يوجه دعوة لزعيم الدولة العميقة لزيارة الإقليم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان البارزاني، الاحد، الدعوة الى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لزيارة الاقليم.وذكر بيان لمكتب المالكي ، ان”الاخير استقبل البارزاني والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية والأمنية والصحية في البلاد ، فضلاً عن المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان”. وأضاف البيان، أن “المالكي أكد على ضرورة مواصلة الحوارات بين القوى السياسية لتجاوز التحديات سيما ازمة تفشي وباء كورونا وتداعيات هبوط أسعار النفط، وجدد الدعوة للتعاون في اصدار التشريعات القانونية التي تنظم العلاقة بين إقليم كردستان، والحكومة الاتحادية خصوصاً في إقرار قانوني النفط والغاز  وتوزيع الثروات الوطنية”. وجاء في البيان، إن”البارزاني أبلغ تحيات القيادة الكردية الى نوري، ووجه الدعوة له لزيارة كردستان، حيث وعد المالكي بتلبيتها في أقرب فرصة”، مؤكداً “حرص الإقليم على التواصل مع القوى السياسية والحكومة الاتحادية والمضي بعمل يقوم على التفاهم والاتفاق بِما يخدم مصلحة الجميع”.

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