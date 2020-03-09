هامر:الأجواء العراقية تحت سيطرة التحالف الدولي

هامر:الأجواء العراقية تحت سيطرة التحالف الدولي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق  جون جيه هامر، عن تحكم القيادة المركزية الأميركية بالمجال الجوي العراقي، مشيرا إلى أن وجود أمريكا في العراق عميق وفعال.وقال هامر في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، إنه “بالأمس ، كنت في اجتماع عقده صديق لي الذي عاد لتوه من العراق وتحدثنا عن العديد من قضايا الشرق الأوسط ، وخاصة الصعود والهبوط في العراق مؤخراً. ونعلم جميعًا أن وجود أمريكا في العراق عميق وفعال”.وأضاف انه “وفقًا لإحصائياته (والتقارير المقدمة في البنتاغون) ، يتم التحكم في المجال الجوي العراقي ومراقبته بواسطة القيادة المركزية الأمريكية”، عادا ذلك “انجازا كبير للجيش الأمريكي واستقرار الشرق الأوسط

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