وزارة التجارة تتوجه إلى تفعيل الأسواق المركزية لبيع المواد الغذائية المدعومة

وزارة التجارة تتوجه إلى تفعيل الأسواق المركزية لبيع المواد الغذائية المدعومة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، توجهها لتفعيل الأسواق المركزية، فيما فصلت خطتها لإيصال المواد الغذائية المدعومة إلى الأقضية والنواحي.وقال الوكيل الإداري لوزير التجارة، ستار الجابري  في حديث صحفي، إن “شركة الأسواق المركزية بإشراف مديرها تتوجه أما للعقود المشاركة أو عقود التصريف أو الحصول على مبالغ مالية من البنك المركزي أو المصارف المعنية لتطوير وتفعيل الأسواق المركزية في قادم الأيام”.وبخصوص إجراءات الوزارة للسيطرة على أسعار السوق، قال الجابري، إن “وزارة التجارة تسير عشرات القافلات محملة بآلاف الأطنان من المواد الغذائية المدعومة”.وأضاف، أن “هناك خطة استراتيجية لإيصال المواد إلى الأقضية والنواحي من خلال ما يقارب 57 ألف وكيل للمواد الغذائية، وسيتم اختيار الوكيل المتميز في كل منطقة ليكون منفذاً للبيع المباشر بأسعار تنافسية”.وأكد أن “هدف الوزارة ضبط إيقاع الأسعار وتوفير الحاجة للمواد حسب الحاجة الفعلية”، منوهاً إلى أن “دائرة الرقابة المالية تراقب الأسعار والأسواق بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الجانب”.

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