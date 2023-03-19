وزارة التخطيط:الخطة السنوية للصندوق الاجتماعي ستنفذ بموجبها مشاريع عديدة

وزارة التخطيط:الخطة السنوية للصندوق الاجتماعي ستنفذ بموجبها مشاريع عديدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التخطيط، الأحد، عن تفاصيل الخطة السنوية للصندوق الاجتماعي للتنمية  للعام الحالي، مبينةً أنها جاءت وفقاً للأولويات التي حددها البرنامج الحكومي .وذكر المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان ، أن “خطة الصندوق الاجتماعي للتنمية للفصل الأول ستغطي الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي (كانون الثاني، شباط، آذار) وتتضمن تنفيذ حملات الحشد المجتمعي في محافظة البصرة، إضافة إلى دراسة واختيار المشاريع وإكمال متطلباتها في محافظات صلاح الدين (المرحلة الثالثة)، ميسان (المرحلة الثانية)، المثنى (المرحلة الثالثة)، كركوك (المرحلة الثانية) ونينوى (المرحلة الثالثة)”.وأضاف، أن “الخطة تشمل أيضاً تدقيق الكشوفات الفنية لمشاريع محافظة أربيل (المرحلة الأولى)، فضلاً عن توقيع عقود لتنفيذ 14 مشروعاً في محافظة نينوى  (المرحلة الأولى) و 5 مشاريع لمحافظة الديوانية (المرحلة الأولى) و5 مشاريع في محافظة ذي قار (المرحلة الأولى) مع 4 مشاريع أخرى”.وتابع الهنداوي، أن “المراحل المقبلة التي تغطي ما تبقى من أشهر السنة المتبقية، ستتضمن الكثير من التفاصيل التي تستهدف شمول القرى والمناطق الأكثر فقراً بمشاريع الخدمات في مجال الصحة والتعليم، ومشاريع الماء والكهرباء، والطرق”.

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