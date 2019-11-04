وزارة الصناعة تعلن عن المراحل النهائية لمشروع المدينة الصناعية في ذي قار

وزارة الصناعة تعلن عن المراحل النهائية لمشروع المدينة الصناعية في ذي قار
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت المديرية العامة للتنمية الصناعية أحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، الاثنين، عن الوصول الى المراحل النهائية في مشروع المدينة الصناعية في محافظة ذي قار وبنسبة أنجاز بلغت 97% .وقال مدير عام المديرية سلام سعيد أحمد في بيان ، إن “وتيرة العمل في تصاعد مستمر لأنجاز المدينة الصناعية في محافظة ذي قار بمتابعة وأشراف من المديرية”، مؤكدا “تحقيق نسبة 97% من مجموع المرحلتين الاولى والثانية لتنفيذ المشروع”.وأضاف احمد، أنه “من المؤمل إن تفتح المدينة أبوابها قريباً لإعالة الكثير من العوائل العراقية وبالاخص أبناء محافظة ذي قار حيث ستوفر أكثر من (5) ألاف فرصة عمل لمختلف الاختصاصات بواقع (25) عامل في البلوك الصناعي الواحد من مجموع (200) بلوك صناعي تشمل جميع الصناعات الغذائية والإنشائية والكيميائية والكهربائية والهندسية”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *