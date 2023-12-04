وزارة الكهرباء:تركمانستان ستجهز العراق (25)مليون متر مكعب من الغاز وفقا للاتفاق المبرم معها

وزارة الكهرباء:تركمانستان ستجهز العراق (25)مليون متر مكعب من الغاز وفقا للاتفاق المبرم معها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، تشكيل وفد برئاسة وزيرها زياد علي فاضل، للتفاوض مع شركة الغاز التركمانستانية لاستيراد 25 مليون متر مكعب من غازها، فيما أكدت أن توفر هذه الكمية سيسد حاجة 6 محطات بنسبة 100%.وقال مدير عام إنتاج كهرباء المنطقة الوسطى في الوزارة، علي أحمد، للوكالة الرسمية، إنه “بحسب توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تشكل وفد برئاسة وزير الكهرباء زياد علي فاضل، من أجل التفاوض مع شركة الغاز التركمانستانية لتجهيز الكميات الإضافية من الغاز الطبيعي عبر إيران، بنحو 25 مليون متر مكعب بشكل يومي”.وأوضح احمد، أن “هذه الكميات هي لسد الحاجة المتنامية للطاقة الكهربائية”، مبينا أن “العقد المبرم مع شركة الغاز الإيرانية يهدف إلى تأمين احتياجات المحطات من الوقود الطبيعي”.وأردف، أن “هناك ربطا بين المنطقة الجنوبية ومنطقة إنتاج الوسط، وبالتالي سيسهم في زيادة استقرار توفير الغاز الطبيعي، فضلا عن انعكاسه على استقرارية توفير الطاقة الكهربائية في حال وجود تلكؤ  أو مشاكل فنية لدى إيران”.وأضاف احمد، أن “في حال توفر الكمية سيتم سد الحاجة بنسبة 100% للوحدات التي تعمل على الغاز الطبيعي والمتمثلة بمحطات المنصورية والصدر وبسماية، فضلا عن جزء من محطات جنوب بغداد الغازية الثانية، ومحطتي القدس والتاجي”، لافتا إلى أن “المحطات البخارية تعمل على الوقود الخام والثقيل، إلى جانب المحطات الغازية والتي تعمل بالوقود الثقيل المحلي”.

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