وزارة المالية:أكثر من (27) تريليون دينار إيرادات شهر آذار الماضي

وزارة المالية:أكثر من (27) تريليون دينار إيرادات شهر آذار الماضي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  بينت  وزارة المالية ،الاحد، في جدولها الشهري ،ان إجمالي الإيرادات لغاية شهر أذار بلغت 27 ترليونا و236 مليارا و213 مليونا و462 الفا و818 دينارا بعد استبعاد منها الايرادات التحويلية البالغة ترليونين و 115 مليارا و930 مليونا و623 الف دينار، موضحة أن إجمالي النفقات مع السلف بلغت 20 ترليونا و144 مليارا و515 مليونا و86 الف دينار.وحسب جدول المالية فان ايرادات النفط بلغت 28 ترليونا و 252 مليارا و445 مليونا و810 آلاف و436 دينارا وهي تشكل 96% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية ترليون، و150 مليارا، و448 مليونا، و652 الفا، و381 دينارا.

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