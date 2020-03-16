وزارة النفط تعلن عن تخفيض صادراتها النفطية

وزارة النفط تعلن عن تخفيض صادراتها النفطية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة النفط، الاثنين، أن تصدير العراق من النفط انخفض إلى  3 ملايين و350 ألف برميل يوميا.وقــال وكـيـل الــوزارة لـشـؤون الـغـاز والتصفية حـامـد يـونـس الــزوبــعــي، إن “العراق يصدر حاليا ما يقرب من ثلاثة ملايين و350 الف برميل يوميا”.وعــن الــطــاقــة الـتـكـريـريـة لـلـمـصـافـي، افـصـح الـزوبـعـي انـهـا “تـبـلـغ حـالـيـا 700 الــف برميل تحول هذه الكميات الى عموم المصافي لانتاج المشتقات النفطية لسد الحاجة المحلية منها، منوها بأن عددا كبيرا من المصافي الصغيرة، لا ينتج مـادتـي البنزين والـكـازويـل، بيد انها تنتج المشتقات الاخــرى كالناصرية العمارة والــســمــاوة والــديــوانــيــة والــحــديــثــة والــكــيــارة وكـركـوك والـصـيـنـيـة، ولكنها تـضـاف للقدرة التكريرية”.وذكر ان “الوزارة تعمد حاليا ووفق المخطط على رفع القدرات التكريرية والنوعية لمعظم المصافي لضمان انتاج مادتي البنزين والكاز اويل والتي يعاني العراق حاليا من محدودية انتاجه من المـصـافـي المحلية ويعتمد عـلـى اسـتـيـرادهـمـا لسد النقص الحاصل فيهما، ومثال ذلك انشاء مصفى كربلاء بطاقة تكريرية 140 الف برميل وبتكنلوجيا حديثة سينتج قـدرات عالية من المنتجات الخفيفة”.واردف وكيل الوزارة لشؤون الغاز والتصفية: ان “نـسـبـة انــجــاز المــشــروع بـلـغـت 83 بـالمـئـة والمــخــطــط ان يــدخــل الــعــمــل فــي شــبــاط مـن الـعـام 2022 ،مـا يسهم مساهمة فعالة بسد الاستهلاك المحلي من المنتجات الخفيفة وعلى رأسها مادة البنزين، منوها بأن الوزارة سائرة بتطوير المصافي من ناحية الكمية والنوعية”.وافــصــح عــن ان وزارتــــه “عـمـلـت ايــضــا عـلـى تحديث المصافي المقامة لانتاج مشتقات عالية الـجـودة اســوة بمصفيي الــدورة والـبـصـرة، اذ اضافت وحدة ازمرة لتحسين عمليات التكرير فـي مصفى الــدورة والـذي يعمل حاليا بطاقة تـكـريـريـة تـقـدر بــ 140 الــف بـرمـيـل، وهـنـاك برنامج لنصب وحداتfcc وهذه تنتج منتجات خفيفة مستهلكة للنفط الاســود الـذي يدخل لهذه الوحدات وتخرج منها منتجات خفيفة”.

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