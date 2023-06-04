وزير التجارة يعلن عن إطلاق ” تطبيق تمويني”

وزير التجارة يعلن عن إطلاق ” تطبيق تمويني”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير التجارة أثير الغريري، الأحد، عن إطلاق تطبيق تمويني بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمي، فيما أشار الى أن بإمكان المواطنين إجراء عملية التموين من خلال تطبيق إلكتروني.وقال الغريري في تصريح صحفي، ان “تطبيق تمويني، انطلق بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمي ضمن مشروع البطاقة التموينية الالكترونية”، منوها “بامكان المواطنين اجراء عمليات التموين عبر نقل او حذف او اضافة واتمامها من خلال الهاتف المحمول”.واكد على “تقديم برامج توعوية لتفسير البرنامج وتسهيله للمواطنين”، مشيدا “بدور منظمة الغذاء”.وتابع، انه “بامر من رئيس الوزراء سيكون البرنامج متاح في المحافظات كافة”.

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