وزير الخارجية البريطاني يؤكد للكاظمي على دعم بلاده للعراق

وزير الخارجية البريطاني يؤكد للكاظمي على دعم بلاده للعراق
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مكتب رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء (12 ايار 2020)، تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي جمع رئيس الحكومة العراقية مع وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب.وقال المكتب في بيان ، إن “الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البريطاني السيد دومينك راب، قدّم خلاله التهنئة الى الكاظمي بمناسبة توليه رئاسة الحكومة”.وأكد راب وفقاً للبيان على “استمرار الشراكة والتعاون ودعم بريطانيا للعراق، والتصدي للتهديدات المشتركة، وعلى رأسها الحرب ضد الارهاب”، مضيفا ان “بريطانيا داعمة للحكومة العراقية سياسيا واقتصاديا، وأمنيا، وكذلك في جهود مكافحة جائحة كورونا”.من جانبه رحب رئيس مجلس الوزراء بـ”تطوير العلاقات بين البلدين، بما يحقق المصالح المتبادلة، ووجّه لوزير الخارجية البريطاني دعوة لزيارة العراق، وعد بتلبيتها في أقرب فرصة، كما تمنى الكاظمي للشعب البريطاني أن يتجاوز أزمة كورونا وتداعياتها”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *