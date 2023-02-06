وزير الخارجية: نحن في خدمة إيران

وزير الخارجية: نحن في خدمة إيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين لنائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري،امس الاحد، أن العراق ينطلق في علاقاته مع دول الجوار بالاستناد للمصالح المشتركة!!.وذكر المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف، في بيان ، إن “نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين استقبل مساء امس مهدي صفري، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدبلوماسية الاقتصادية والوفد المرافق له”، لافتا الى إنه “جرى خلال اللقاء مناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك”.وأضاف، أن “الجانبين بحثا التحديات التي تواجهها المنطقة”، مؤكدا أنه “جرى خلال اللقاء التأكيد على أهميَّة حل الملفات العالقة بين البلدين،لاسيما في ملف الطاقة،إذ يستورد العراق الغاز من إيران بفرض منها ما بعد 2003 وحرق غازه الوطني”.وأشار الوزير بحسب البيان، إلى أن “العراق سيبقى في ظل الحكومة الإطارية بخدمة إيران.

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