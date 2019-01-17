وزير الخارجية يصل بيروت للمشاركة في القمة الاقتصادية

وزير الخارجية يصل بيروت للمشاركة في القمة الاقتصادية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصل وزير الخارجية محمد علي الحكيم ،الخميس، إلى العاصمة اللبنانية بيروت للمشاركة في الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية، والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية/ الدورة الرابعة التي ستنطلق الأحد المقبل.ومن المؤمل أن يناقش المجتمعون القصايا الاجتماعية والاقتصادية التنموية؛ للارتقاء بالواقع الاقتصادي، ومعالجة المشكلات التي تعيق تطور الاقتصادات العربية، ومواكبة آخر المستجدات في العالم.وكان في استقباله الوزير الحكيم، نقولا تويني وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد ممثلاً لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون.

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