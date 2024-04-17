وزير الدفاع:العراق لايستغني عن القوات الأمريكية والتعاون معها

وزير الدفاع:العراق لايستغني عن القوات الأمريكية والتعاون معها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الدفاع ثابت العباسي، اليوم الأربعاء، أن اللجان العسكرية قطعت أشواطاً مهمة مع التحالف الدولي، مشيرا الى وجود جلسات قريبة أخرى لإنضاج الاتفاقات المقبلة.وقال العباسي خلال مؤتمر صحفي عقده في السليمانية، إن الجانب العراقي كان لديه عقود جاهزة حول عملية تجهيز الأسلحة لطيران الجيش ومجالات الدفاع الجوية، وقد تم التوقيع من قبل الجانب الأمريكي وممثل وزارة الدفاع الاتحادي.وأضاف أن الجانب العراقي يؤكد على ضرورة بقاء التعاون والتنسيق الاستخباري مع التحالف الدولي وكذلك بما يخص الإسناد الجوي.وبين الوزير ان اللجان العسكرية العراقية قطعت شوطا مهماً مع التحالف الدولي بعد جلستين من المفاوضات، مؤكدا أن الاتفاق نضج بين الطرفين وهنالك اجتماعات قريبة أخرى.

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