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وزير الدفاع:العراق لايستغني عن القوات الأمريكية والتعاون معها
تحالف الفتح:مباحثات السوداني مع الجانب الأمريكي ” مبهمة”
ائتلاف المالكي:المندلاوي سيبقى رئيسا للبرلمان بالإنابة حتى الانتخابات القادمة
السوداني:لايمكن زج إيران فيما يحصل بالعراق والمنطقة!
نائب كردي سابق:بأمر أمريكي بغداد ستواصل إرسال رواتب موظفي الإقليم وفق الرغبة البارزانية
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الحكومة اليمنية:الحوثيين وراء زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة
الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسا جديداً لحكومة الكويت
ألمانيا تمنع وزراء اليونان من الدخول إليها لتأييد بلادهم للقضية الفلسطينية
أيرلندا:نقترب من الاعتراف بدولة فلسطين
الصحة العالمية:(15) مليوناً سودانياً في حاجة إلى مساعدة صحية عاجلة
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نائب كردي سابق:بأمر أمريكي بغداد ستواصل إرسال رواتب موظفي الإقليم وفق الرغبة البارزانية
السوداني:العراق يحرق ما قيمته 4 – 5 مليارات دولار يومياً من الغاز المصاحب للنفط
اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
التوقيع على مذكرة تفاهم بين بغداد وواشنطن لتوليد الطاقة من الغاز المصاحب بدلا من حرقه
السوداني” يتناسى أن العراق مكتفي ذاتيا من الدقيق” ويدعو إلى استيرادها من أمريكا
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شنيشل مازال يتأمل من فريقه الأولمبي الفوز !
كأساس ومساعدوه في الدوحة لمشاهدة مباراة الأولمبي العراقي ونظيره التايلاندي
اليوم..خمس مواجهات في ختام منافسات الجولة 22 لدوري نجوم العراق لكرة القدم
بنزيما يشترط على الاتحاد السعودي مغادرة مدرب الفريق والاستغناء عن أحد اللاعبين
شنيشل:لدي ثقة عالية بالمنتخب الأولمبي
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السوداني:لايمكن زج إيران فيما يحصل بالعراق والمنطقة!
نيويورك بوست:بايدن تكلم مع السوداني على ضوء ما مكتوب له بورقة”الغش”
الاقتصاد النيابية:سرقة (20) تريليون دينار من قبل شركة الموانئ العراقية
السوداني للعراقيين في أمريكا:إيران حبيبتنا والعراق بوجود الحشد وأحزابه آمن ومستقر!!!
السوداني يترجى ولي العهد السعودي بالتدخل لمنع إسرائيل من استهداف إيران
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