وزير الدفاع العراقي سيزور القاهرة لشراء الأسلحة المصرية

وزير الدفاع العراقي سيزور القاهرة لشراء الأسلحة المصرية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- يعتزم وفد وزاري يترأسه وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، زيارة مصر الاسبوع الحالي، ضمن الزيارات المتبادلة التي اتفقت عليها اللجنة العراقية ـ المصرية والتي عقدت مؤخرا في بغداد.وسيلتقي عناد نظيره المصري الفريق الاول محمد زكي، وسيقوم بزيارات ميدانية لعدد من مصانع التسليح المصرية، وستتم مناقشة البنود التي تم الاتفاق عليها ضمن اللجنة العراقية ـ المصرية الخاصة بالدفاع، ليتم البدء بتنفيذها على ارض الواقع.وكان رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين محرم هلال، قد اوضح، ان “الاتحاد يستعد للدخول في مناقشات مع وفد وزاري عراقي، يزور مصر الأسبوع الحالي لمناقشة المشاركة بتنفيذ مشروعات تنموية في البلد الشقيق”.وأكد هلال أن “ العراق بحاجة لجميع البضائع المصرية، وسيسهم الاتفاق بين الحكومتين على الواردات المصرية مقابل النفط العراقي في زيادة التبادل التجاري بين البلدين». 

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