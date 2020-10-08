وزير النقل الأسبق يؤسس حزباً جديداً

وزير النقل الأسبق يؤسس حزباً جديداً
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن وزير النقل الأسبق، عامر عبدالجبار، الخميس (8 تشرين الأول 2020)، تأسيس تيار سياسي جديد للمشاركة بالانتخابات المقبلة.وقال عبد الجبار في تغريدة عبر منصة “تويتر”، “بعد اقتباس اسم تيارنا السياسي من قبل جهة سياسية، قدمنا طلباً لتسجيل تنظيمنا السياسي وتم اعتماده تحت اسم (تجمع الفاو زاخو)”.وأضاف: “نرحب في الراغبين بالانتماء لهذا التجمع الوطني”، مبيناً أن “الفاو تعني اقتصادنا الجديد وأمل الأجيال القادمة وإضافة زاخو تعني وحدة العراق أرضا وشعبا من الفاو إلى زاخو”.

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