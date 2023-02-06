وزير النقل يوجه شركات الوزارة العمل بالدينار العراقي في قطع تذاكر السفر

وزير النقل يوجه شركات الوزارة العمل بالدينار العراقي في قطع تذاكر السفر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، يوم الاثنين، جميعَ تشكيلات الوزارة بينها الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بالتعامل بقطع التذاكر للمسافرين بالدينار العراقي بدلاً من الدولار، وذلك “دعماً للعملة الوطنية”.وشدد الوزير وفق بيان، على “الزامِ جميع تشكيلات الوزارة وعلى الخصوص الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بالتعامل بالدينار وبسعر البنك المركزي العراقي”.وحذر وزير النقل من ان “المخالفين للتوجيهات اولاجراءات الاصلاحية الخاصة بمعالجة ازمة الدولار سيعرضون انفسَهم للمسائلة القانونية”، داعياً المواطنين “للتبليغ عن اي مخالفة بهذا الصدد”.

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