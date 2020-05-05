وصول مدمرات أميركية قرب المياه الإقليمية الروسية

وصول مدمرات أميركية قرب المياه الإقليمية الروسية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن سلاح البحرية الأميركية في بيان ،الثلاثاء، وصول 4 سفن حربية إلى بحر بارنتس على مقربة من المياه الإقليمية الروسية، تأكيداً على حرية الملاحة في المحيط المتجمّد الشمالي، في سابقة من نوعها منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي.وقال سلاح البحرية إن 3 مدمرات هي “يو.إس.إس. دونالد كوك” و”يو.إس.إس. بورتر” و”يو.إس.إس. روزفلت”، بالإضافة إلى سفينة التموين “يو.إس.إن.إس سابلاي” دخلت أمس الإثنين بحر بارنتس، ترافقها الفرقاطة البريطانية “إتش.أم.إس. كنت” بهدف التأكيد على حرية الملاحة وإظهار التكامل المثالي بين الحلفاء.ولفتت البحرية الأميركية في بيانها إلى أنّ وزارة الدفاع الروسية أُخطرت بهذه الرحلة في الأول من أيار”لتجنّب أي سوء تفاهم ولتقليل المخاطر ومنع أي تصعيد عرضي” في المياه الإقليمية من قبل الأعضاء بحسب وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر.

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