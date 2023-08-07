آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
القانونية النيابية تنتقد الحكومة تجاه إلغاء هيئة دعاوى الملكية
وفد عراقي إلى واشنطن لتعزيز التعاون العسكري والأمني وضرورة بقاء القوات الأمريكية في العراق
إيران:العراق سدد كافة مستحقات توريد الغاز البالغة 10 مليارات دولار
السوداني يفتتح “ذيل إداري “جديد في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأسم”المعهد العالي لتأهيل مسؤولي الدوائر”
اليوم ..سعر صرف الدولار =151500 ديناراً
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
إيران:العراق سدد كافة مستحقات توريد الغاز البالغة 10 مليارات دولار
اليوم ..سعر صرف الدولار =151500 ديناراً
خبير اقتصادي:(15) مليار متر مكعب إيرادات العراق المائية جراء قطع المياه من قبل إيران وتخفيضه من قبل تركيا
شركات مصرية تنفذ مشاريع خدمية في العراق بمبلغ (400) مليون دولار
أكثر من (4) مليارات دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الحشد خلال الشهر الماضي ذهبت إلى إيران!
-
- رياضية
- تحقيقات
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
امتعاض وطني من خسارة الأبنية التراثية التاريخية لمدينة بغداد
-
- متابعات خاصة
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
نريد كشف حساب بثروات حكام العراق الجدد وحكام العراق القدامى !؟!
تقرير أمريكي:السوداني دمية بيد المالكي والعامري والخزعلي والقاضي زيدان أداة إيرانية
-
- منوعات
إيطاليا..العثور على سفينة شحن رومانية يعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد
في ولاية أمريكية ..”برغر كينغ”.. من سلة المهملات إلى أطباق الزبائن
أصحاب المليارات يجتمعون في ولاية أيداهو الأمريكية لعقد الصفقات
ممثلون أميركيون يهددون بالإضراب مقابل صرف حقوقهم المالية
(8 )مليارات دولار سنويا تجارة بيع “كرتونة البيض”
-
- صورة وتعليق
وفد عراقي إلى واشنطن لتعزيز التعاون العسكري والأمني وضرورة بقاء القوات الأمريكية في العراق
خبير اقتصادي:(15) مليار متر مكعب إيرادات العراق المائية جراء قطع المياه من قبل إيران وتخفيضه من قبل تركيا
النزاهة:أوامر إلقاء قبض بحق الكاظمي ومدير مكتبه وسكرتيره ووزير ماليته لتورطهم بسرقة القرن
السوداني:لن نزعج إيران بقطعها المياه عن العراق أو تخفيضه من قبل تركيا وندعو المواطنين تحمل العطش وقلة الزراعة!
مصدر نيابي: مطالب نيابية بإقالة وزير النقل لفشله وضعفه وخيانته
-
- اذاعة INN