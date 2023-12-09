الطالعون من مصباح علاء الدين

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الأمن الوطني:إلقاء القبض على شبكة لتجارة المخدرات معظم أفرادها ينتسبون إلى دوائر حكومية
الداخلية:فتح تحقيق باغتيال زعيم حزب الداعي المؤتلف مع دولة القانون
مقتل وإصابة (32) بين طالب ومدرس في حريق بنزل للطلاب في أربيل
مصدر أمني:سقوط 4 طائرات مسيرة قرب مطار أربيل وانفجار الخامسة وتعليق الرحلات الجوية
أوستن للسوداني:هجمات ميليشيا الحشد الشعبي على الأمريكيين يقوض سيادة العراق
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أكثر من (9) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا لشهر أيلول الماضي
حزب طالباني: لا توجد خلافات سياسية بين بغداد وأربيل في الجانب المالي
العراق يمنح شركة “سيمنس” للطاقة عقداً لإنشاء (5) محطات فرعية عالية الجهد
اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
وزارة التجارة تباشر باستكمال أتمتة البطاقة التموينية
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المحكمة الاتحادية بين “الجاكوج الإطاري والرغبات السياسية”
ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
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مصدر أمني:سقوط 4 طائرات مسيرة قرب مطار أربيل وانفجار الخامسة وتعليق الرحلات الجوية
أوستن للسوداني:هجمات ميليشيا الحشد الشعبي على الأمريكيين يقوض سيادة العراق
الداخلية: تفكيك شبكات مخدرات إيرانية تعمل في البصرة وذي قار
اقتحام مقر عمار الطباطبائي في بغداد من قبل التيار الصدري
إيران للأمم المتحدة:لم ولن نستهدف القواعد الأمريكية في العراق وسوريا بل الحشد الشعبي من يقوم بذلك
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