439 ألف وفاة بـ «كورونا» حول العالم

439 ألف وفاة بـ «كورونا» حول العالم
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بغداد/شبكة أخبار العراق- حصد فيروس «كورونا» حتى الآن أرواح نحو 439 ألف شخص، فيما تجاوز عدد المصابين 8 مليون في مختلف أنحاء العالم.وأظهرت آخر بيانات وأرقام جامعة «جونز هوبكنز» (الامريكية والمتخصص في رصد الجائحة محليا وعالميا)، أن عدد حالات الوفاة بسبب «كورونا» بلغ حتى صباح أمس الثلاثاء، 436 ألفا و918 حالة وفاة في مختلف أنحاء العالم. وأشارت الاحصائيات إلى أن حصيلة الاصابات المؤكدة على مستوى العالم وصلت 80 مليون و502 ألفا. وأوضحت الاحصائيات التي نشرها المركز التابع لجامعة (جونز هوبكنز)، أن الولايات المتحدة والبرازيل احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الاصابات والوفيات عالميا.وأشارت إلى أن حصيلة الجائحة بلغت في الولايات المتحدة مليونين و114 ألفا و26 إصابة و116 ألفا و127 وفاة فيما سجلت في البرازيل 888 ألفا و271 إصابة، و43 ألفا و959 وفاة. 

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