(583) مليون دولار قيمة استيراد العراق من الحبوب التركية في الربع الأول من العام الحالي

(583) مليون دولار قيمة استيراد العراق من الحبوب التركية في الربع الأول من العام الحالي
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق-  أعلن جلاد كادو اوغلو، رئيس جمعية مصدري الحبوب والبقول والبذور الزيتية والمنتجات ، اليوم الثلاثاء، أن العراق استورد ما قيمته 583مليون دولار من الحبوب التركية في الربع الأول من العام الحالي.وأضاف  كادو اوغلو؛ أن “حصة العراق من إجمالي صادرات الحبوب التركية بلغت 583 مليون دولار”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *