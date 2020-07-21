إقالة رئيس نادي نفط الجنوب الرياضي

إقالة رئيس نادي نفط الجنوب الرياضي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في الهيئة العامة لنادي نفط الجنوب الرياضي، عن اقالة رئيس النادي محمد ولي وادارته.وافاد المصدر ، إن “الهيئة العامة لنادي نفط الجنوب، قررت اقالة رئيس النادي محمد ولي وأعضاء ادارته”.وأضاف ان “الإقالة تأتي بسبب عدم اقامته انتخابات منذ سنة 2012، حيث ستقوم بتشكيل لجنة مؤقتة لإقامة الانتخابات”، مبيناً ان “شركة نفط الجنوب ووزارة النفط تدعم توجه الهيئة العامة لنفط الجنوب”.وكان من المقرر ان يقوم ولي بالتهيئة لانتخابات جديدة منذ 8 أعوام لكن ذلك لم يحدث حتى الان.

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