إقالة رئيس نادي نفط الجنوب الرياضي

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
المانيا تناشد الكونغرس الأمريكي بعدم سحب قواتهم
فشل في خطة إنعاش الاقتصاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يمدد قمته في محاولة لتجاوز الخلافات بشأن خطة إنعاش مقترح بقيمة 856 مليار دولار
“الصحة العالمية” تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا في العالم منذ بدء التفشي
هجوم مسلح كردي إيراني على مجموعة من الحرس الثوري
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
المالية النيابية تحذر من التعامل مع البنوك الإيرانية في عملية تسديد الديون المترتبة على العراق
نواب يطالبون رئيس ديوان الرقابة المالية بتدقيق عقود وزارعة الزراعة وهيئة الاتصالات
نائب يدعو إلى استخدم الملف الاقتصادي ضد تركيا لزيادة الحصة المائية
نائب:إيران تخشى من تأثر مصالحها الاقتصادية في العراق
نصيف تكشف عن صفقة فساد بمبلغ مليار وخمسون مليون دولار في الانبار
-
- رياضية
- تحقيقات
بدون مشروع استراتيجي أمريكي واضح في العراق لمواجهة النفوذ الإيراني لافائدة من الحوار معها
الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
العراقيون يعيشون أسوأ أيامهم في ظل حكومة الميليشيات والفساد والفشل
-
- متابعات خاصة
مقاومة النفوذ الإيراني من أسبقيات الشعب العراقي
قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
لن يغادر العراق من أزمته المالية بإستمرار سرقة المال العام والفشل الحكومي
#اشتعلت_روحك_خامئني..هاشتاك عراقي بعد تدخله السافر في الشأن الداخلي
المصالح والمحاصصة مفتاح تمرير حكومة الكاظمي
-
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN