ائتلاف إطاري: مناقشات إطارية لتمديد السوداني لولاية ثانية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف المتحدث باسم ائتلاف النصر سلام الزبيدي، اليوم الثلاثاء، عن وجود طروحات ومناقشات داخل أروقة الإطار التنسيقي وعلى المستوى الثنائي، لبحث إمكانية تمديد عمل حكومة محمد شياع السوداني لفترة محددة ومنحها صلاحيات كاملة، لمواجهة الظروف الأمنية الاستثنائية التي يمر بها العراق والمنطقة.وقال الزبيدي في تصريح صحفي، إن “إمكانية تمديد عمر الحكومة الحالية ومنحها الصلاحيات اللازمة لإدارة المرحلة أمر ممكن”، مبيناً أن الإطار التنسيقي، بصفته الكتلة الأكبر والقادر على تحقيق الأغلبية البسيطة داخل مجلس النواب، يمتلك القدرة القانونية والسياسية لتمرير هذا القرار في حال تحقق التوافق النهائي بين قواه.وأضاف أن “طرح فكرة التمديد يأتي في ظل تصاعد حدة العدوان الأمريكي–الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو ما يفرض واقعاً أمنياً خطيراً لا تقتصر تداعياته على دول الجوار، بل تمتد لتشمل أمن أوروبا وشرق آسيا”.وأوضح الزبيدي أن “حساسية المرحلة وتورط واشنطن والكيان الصهيوني في زعزعة استقرار المنطقة يحتمان وجود حكومة مستقرة بصلاحيات تامة، لضمان حماية السيادة العراقية ومنع أي انزلاقات أمنية محتملة نتيجة الصراع الدائر”.

