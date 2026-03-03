آخر تحديث:
البارزاني يحمل حكومة السوداني مسؤولية الهجمات الحشدوية الإرهابية على أربيل
ائتلاف إطاري: مناقشات إطارية لتمديد السوداني لولاية ثانية
الجندي الإيراني العامري يدين استهداف وليته إيران من قبل أمريكا وإسرائيل
الخنجر: القائمة الفائزة انتخابيا هي من تشكل الحكومة
مصادر حشدوية:زعماء الفصائل أبلغوا السوداني وزعماء الإطار بمواصلة الحرب ضد أمريكا وإسرائيل
يوم الجمعة المقبل..انطلاق منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري نجوم العراق
منتخب إيران سيواصل مشاركته في نهائيات كأس العالم
اليوم.. مباراتان ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري نجوم العراق لكرة القدم
أرنولد يتابع اللاعب العراقي إبراهيم بايش في الإمارات
حزيران المقبل..مواجهة ودية بين منتخب اسبانيا والعراق
إلغاء ازدواج الرواتب وامتيازات كبار المسؤولين توفر (3.4) مليار دولار سنوياً لخزينة الدولة
بين الفشل والفساد وانتفاخ جيوب السحت الحرام العراق إلى الهاوية
مستشفى دار السلام… نموذج إنساني في دعم العراقيين المتعففين والمرضى في الأردن
الفساد والفشل والرواتب الخيالية للحيتان والنفقات المبالغ فيها وراء ظنك معيشة المواطن
الحكم الإطاري الفاسد الفاشل حول البلد إلى (جمهورية الفقراء)
الإطار الإيراني يدعو أحباء خامنئي للطم على روحه في جامع الأبرار وسط بغداد ولمدة ثلاثة أيام
رايتس ووتش: قانون الأحوال الشخصية الجعفري جريمة إنسانية بحق المرأة والأسرة والطفل
مصدر إطاري: المالكي أبلغ زعماء الإطار “عسى ما يحترق العراق لن انسحب من الترشيح”
وزارة النقل العائدة لمنظمة بدر الإيرانية..إغلاق مطار بغداد نتيجة “خلل فني”
