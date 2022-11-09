البنك المركزي:90.89 مليار دولار الاحتياطي النقدي

البنك المركزي:90.89 مليار دولار الاحتياطي النقدي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مستشار البنك المركزي احسان شمران الياسري، الأربعاء، عن بلوغ الاحتياطات النقدية 90.89 مليار دولار، مشيرا الى ان تلك الاحتياطات تكفي لتمويل الاستيراد 22 شهراً. وقال الياسري في حوار ، إن “الاحتياطات النقدية للبنك المركزي تكفي تمويل عمليات الاستيراد لفترة 22 شهراً، وهذا الأمر إيجابي للعراق ويجعله يعيش فترة ارتياح، حيث بلغت تلك الاحتياطيات 90.89 مليار دولار، وهي المرة الأولى التي تبلغها احتياطيات البنك المركزي على الإطلاق، ويؤشر عافية للاقتصاد  العراقي، فضلا عن كونها سنداً وحائط صد كبير للعملة الوطنية، متوقعاً أن تتجاوز تلك الاحتياطيات حاجز الـ 90 مليار دولار في نهاية العام الحالي”.وأشار الياسري، إلى أن “حجم العملة العراقية المصدرة للتداول يقدر بـ 83 تريليون دينار أي ما يعادل 58 مليار دولار، في حين تقدر الأوراق النقدية لدى الجمهور والمصارف بحدود ستت مليارات ورقة نقدية يتم تداولها”.  وبشأن خفض قيمة العملة، أكد الياسري، أن” هذا الإجراء خلف عتبة جديدة أمام الصناعي العراقي وجعله أكثر قدرة على المنافسة، فبعد خفض قيمة العملة بنسبة 23 بالمئة حد ذلك الأمر من حجم الاستيرادات للبضائع وبات كثيراً من الصناعيين لديهم رغبة في توسيع مصانعهم أو إنشاء مصانع جديدة”. 

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