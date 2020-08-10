التعديلات الدستورية النيابية:الخلافات السياسية وراء تعطيل اعمال اللجنة

التعديلات الدستورية النيابية:الخلافات السياسية وراء تعطيل اعمال اللجنة
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة التعديلات الدستورية النيابية يونادم كنا، الاثنين، عن وجود خلافات سياسية عميقة بشان التعديلات الدستورية ، مبين ان اللجنة متوقفة عن العمل بسبب تعطيل البرلمان.وقال  كنا في تصريح صحفي: إن ” لجنة التعديلات الدستورية النيابية ناقشت اكثر من 100 تعديل دستوري لغاية الان وقد اجلت نحو 28 اخرى بسبب كورونا”.واضاف ان ” اللجنة تعاني من الخلافات السياسية بين القوى المختلفة ولا توجد اي عوائق دستورية او قانونية من استبدال بعض بنود الدستور او تعديل اخرى”.واشار كنا الى ان “اللجنة متوقفة بسبب كورونا كما هو حال مجلس النواب وقد تباشر عملها قريبا”، مبينا ان ” اللجنة لا يمكنها ان تاخير التعديلات كونها مطالب جماهير ملحة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *