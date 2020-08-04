التيار الصدري:الكاظمي “خرق الدستور” بتحديد موعد الانتخابات المبكرة!

التيار الصدري:الكاظمي “خرق الدستور” بتحديد موعد الانتخابات المبكرة!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بين النائب عن التيار الصدري رياض المسعودي، الثلاثاءن، ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خرق الدستور والقانون بتحديد موعد الانتخابات المبكرة.وقال المسعودي في تصريح صفي، ان “القانون لم يتح لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تحديد موعد الانتخابات المبكرة وحل مجلس النواب”، لافتا الى ان “المفوضية العليا للانتخابات وفق قانونها هي من تحدد موعد اجراء الانتخابات”.واضاف ان “حل مجلس النواب يجب ان يكون بطريقة دستورية وهي تقديم طلب من رئيس الوزراء لرئيس الجمهورية تصويت الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس”، مبينا انه “بخلاف ذلك لن يتحقق حل البرلمان اطلاقا”.وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد حدد السادس من حزيران للعام المقبل موعدا لاجراء الانتخابات المبكرة في عموم البلاد. 

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