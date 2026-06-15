الفياض: يطالب بنقل معسكرات الحشد الشعبي خارج المدن العراقية

في خطوة لافتة تحمل أبعاداً تنظيمية وأمنية، دعا رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء علي الزيدي إلى نقل معسكرات الحشد الشعبي خارج المدن، مؤكداً التزام الهيئة الكامل بالقوانين والتعليمات التي تنظم عمل قواتها وتحركاتها.

وقال الفياض خلال الاحتفال المركزي بالذكرى الثانية عشرة لتأسيس هيئة الحشد الشعبي، إن الحشد لم يكن يوماً مشروعاً طائفياً كما يحاول البعض تصويره، بل شكل مظلة وطنية جمعت العراقيين بمختلف مكوناتهم وأديانهم في خندق واحد لمواجهة الإرهاب، مشيراً إلى أن الهيئة منحت الأقليات فرصة الدفاع عن مناطقها وأسهمت في ترسيخ مفهوم الشراكة الوطنية.

وأكد الفياض أن المرحلة المقبلة تتطلب توفير معسكرات حديثة ومتكاملة خارج مراكز المدن والمحافظات، بما ينسجم مع متطلبات التنظيم العسكري ويعزز انتشار القوات بصورة أكثر فاعلية وانضباطاً، داعياً الحكومة إلى الإسراع في تهيئة البنى التحتية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

وتكتسب هذه الدعوة أهمية خاصة في ظل تصاعد النقاشات المتعلقة بمستقبل الفصائل المسلحة وملف حصر السلاح بيد الدولة، بالتزامن مع اقتراب انتهاء مهمة قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وانسحابها من العراق.