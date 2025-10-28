القانونية النيابية:رواتب النواب وحماياتهم مستمرة وبدون عمل حتى الدورة المقبلة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، النائب مرتضى الساعدي، الثلاثاء، عدم إمكانية عقد أي جلسة لمجلس النواب ، بسبب انشغال القوى السياسية والنواب بالحملات الانتخابية الجارية.وقال الساعدي في حديث  صحفي، إن “ رواتب النواب وحماياتهم مستمرة وبدون عمل حتى الدورة البرلمانية المقبلة وكل المؤشرات تدل بما لا يقبل الشك على عدم القدرة على عقد جلسة لمجلس النواب ، نظراً لانشغال القوى السياسية والنواب بالحملات الانتخابية التي بلغت ذروتها خلال هذه الأيام”، مبيناً أن “عقد الجلسة في ظل هذا الزخم الانتخابي أمر صعب للغاية رغم أهمية المضي بإقرار بعض القوانين”.

