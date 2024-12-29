آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
حزب طالباني:موقفنا السياسي والإطار تجاه المتغير السوري “واحد”
حزب الدعوة:ضغوط سياسية على القضاء الإدارى لتأجيل حسم شرعية حكومة كركوك
المشهداني يؤكد على أهمية تعزيز الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
البنك المركزي:(146.3)تريليون ديناراً أجمالي الودائع في البنوك العامة والخاصة للفصل الثالث من 2024
الداخلية:المسجونين من منتسبي الحشد لدى نظام بشار الأسد فيه “جنبة سياسية”
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
البنك المركزي:(146.3)تريليون ديناراً أجمالي الودائع في البنوك العامة والخاصة للفصل الثالث من 2024
السوداني يؤكد على إيجاد حلول سريعة بإنتاج الطاقة المتجددة
المالية النيابية:الحكومة سحبت قانون التقاعد الموحد
سعر برميل النفط العراقي تجاوز (73) دولاراً للبرميل الواحد
خبير اقتصادي:على الحكومة إيجاد بديل عن الغاز الإيراني جراء قطعها المتكرر لإلحاق الضرر بالعراق
-
- رياضية
- تحقيقات
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
مصدر حشدوي:جرف الصخر لن تعود للسيادة العراقية إلا بأمر إيراني
الداخلية:ضبط أكثر من (6) أطنان من المخدرات الإيرانية خلال 2024
الفياض:سندافع عن المشروع الإيراني حتى الموت
المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان:اعتقال (40) ألف تاجر مخدرات خلال (3)سنوات
خبير اقتصادي:حذر شديد لواقع العراق المالي والاقتصادي مع بداية السنة الجديدة
-
- اذاعة INN