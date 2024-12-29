المالية النيابية:الحكومة سحبت قانون التقاعد الموحد

المالية النيابية:الحكومة سحبت قانون التقاعد الموحد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية النيابية ، اليوم الاحد ، أسباب تأخر تعديل قانون التقاعد الموحد ، فيما حددت سببين لعدم تعديل القانون .وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي في تصريح  صحفي ،إن” اللجنة المالية تفاجئت بسحب قانون التقاعد الموحد من قبل الحكومة “.وأضاف ان ” مجلس النواب ماض بتقديم مقترح تعديل قانون التقاعد ويكون بموافقة الحكومة”، لافتا إلى ان “احالة الموظف بعمر ٦٠ عاما على التقاعد أثر بشكل كبير على صندوق التقاعد”.واشار الى ان ” تعديل مقترح قانون التقاعد مهم جدا لوجود الكفاءة في دوائر والمؤسسات الحكومية والدولة بحاجة إلى خدماتهم”.

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