الموسم الانتخابي..وسوالف الانجازات وافتتاح المشاريع غير المكتملة من قبل السوداني

- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
ترامب: الاغلاق الحكومي وراء خسارة الحزب الجمهوري في الانتخابات
أمريكا تقدم مقترح لمجلس الأمن الدولي لإنشاء قوة أمنية دولية في غزة
إسرائيل قتلت (236)فلسطينياً منذ وقف إطلاق النار في غزة
الشيباني:الشرع سيزور البيت الأبيض لتعزيز العلاقات مع أمريكا
اليابان تؤكد أن استثماراتها في أمريكا 550 مليار دولار لا رجعه عنها
- اراء ومقالات
- اقتصادية
المياه النيابية:السوداني دمر العراق بإتفاقه المائي مع تركيا
مستشار حكومي:الحكومة وفرت(7)مليارات دولار جراء إيقاف استيراد البنزين وباقي المشتقات
اليوم..انخفاض في أسعار صرف الدولار
السفير الصيني:علاقاتنا الاقتصادية مع العراق في اعلى الدرجات
مرصد اقتصادي:الاتفاق المائي مع تركيا الذي جرى برعاية السوداني خيانة عظمى
- رياضية
- تحقيقات
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
البرلمان العراقي لا يمثل الشعب بل بوابة الثراء والنفوذ
الصين الشريك الاقتصادي الأول للعراق في ظل حكومة الإطار الإيرانية
الفساد الكارثي في العراق السبب الرئيسي في عجزه المالي والاقتصادي
الانتخابات المقبلة ..التجديد لإبقاء العراق تحت الاحتلال الإيراني وسراق المال العام
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
أمريكا ترفض بشدة تصريح السوداني بنزع سلاح الميليشيات الحشدوية مقابل انسحاب قوات التحالف
تحالف الانبار:استدعاء وزير الصناعة من قبل النزاهة “لتلاعبه” بمبلغ (82)مليون دولار
مصدر:بعد تحكم تركيا على العراق عسكرياً ومائياً ومالياً باشرت بنصب أبراج اتصالات في شمال البلاد
السوداني:الحشد باق ما دمت رئيسا للحكومة الحالية والمقبلة
