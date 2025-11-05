الموسم الانتخابي..وسوالف الانجازات وافتتاح المشاريع غير المكتملة من قبل السوداني

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس الوزراء الإطاري محمد السوداني خلال لقائه عدداً من شيوخ العشائر والوجهاء والنخب الاجتماعية في مناطق من العاصمة بغداد، بحضور رئيس مجلس الوزراء الأسبق إياد علاوي ومستشارة رئيس مجلس الوزراء سارة اياد علاوي، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.اليوم الاربعاء، إن عدد سكان العراق 46 مليون  نسمة، فإن هذا يعني الحاجة لمزيد من الخدمات.وأضاف “اتخذنا خطوات منهجية وهيكلية لإصلاح الاقتصاد، وعدم الاعتماد على النفط فقط، ولدينا توجه لإكمال تنفيذ مشروع الإصلاح والتنمية”.وأكد السوداني إيقاف استيراد المشتقات النفطية التي كانت تكلفنا بحدود 6 تريليونات دينار، مردفا بالقول: نتوجه لإيقاف حرق الغاز الذي يكلفنا سنويا 4 مليار دولار،وقال رئيس مجلس الوزراء، “قمنا بإصلاحات حقيقية في مجالات كثيرة، ومنها القطاع المالي والمصرفي لتحقيق التنمية الاقتصادية”.وأشار الى توفير بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار، استوعبت أكثر من 100 مليار دولار من استثمارات عربية واجنبية.ومضى السوداني بالقول، إن كبريات الشركات العالمية تعمل اليوم في العراق، وهي رسالة تدل على صحة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.ولفت الى أنه “نحتاج قوى سياسية وطنية ترعى مصالح العراق والعراقيين، في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتداعيات”.

