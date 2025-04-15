اليوم.. ارتفاع في أسعار صرف الدولار

اليوم.. ارتفاع في أسعار صرف الدولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الثلاثاء، ان أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 147400 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار ليوم امس الاثنين 147300 دينار مقابل 100 دولار. وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 146500 دينار مقابل 100 دولار. اما في أربيل فان الدولار سجل ارتفاعا أيضا حيث بلغ سعر البيع 147450 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147350 دينارا مقابل 100 دولار.

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