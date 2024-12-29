تحالف الفتح يدعو حكومته إلى محاسبة الرافضين للمشروع الإيراني في العراق والمنطقة

تحالف الفتح يدعو حكومته إلى محاسبة الرافضين للمشروع الإيراني في العراق والمنطقة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا تحالف الفتح، اليوم الأحد، إلى شن عمليات استخبارية لتوقيف الشخصيات المحرضة على النظام الايراني والعملية السياسية في العراق بغض النظر عن موقعها السياسي والوظيفي لتجنيب البلد مخاطر كبرى.وقال عضو التحالف علي عزيز في حديث صحفي، إن “هناك الكثير من الخلايا النائمة والشخصيات تحرض على المشروع الايراني المقاوم والامام خامئني والنظام السياسي وهم بحاجة إلى محاسبة قبل أن يرفعوا رؤوسهم ويجب القيام بحملات لتوقيفهم بغض النظر عن الأسماء والمواقع السياسية أو الوظيفية حتى لو كانوا ضمن مواقع الإدارة”، مشدداً على “ضرورة تنظيف الجبهة الداخلية في ظل المخاطر المحدقة بالعراق بعد سيطرة جبهة تحرير الشام الارهابية على مقاليد الحكم في سوريا “.

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