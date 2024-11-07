ترامب يقبل دعوة بايدن لزيارة البيت الأبيض لضمان الانتقال السلس بين الإدارتين

ترامب يقبل دعوة بايدن لزيارة البيت الأبيض لضمان الانتقال السلس بين الإدارتين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن فريق حملة الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب، اليوم، أن ترامب قد قبل دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة البيت الأبيض.ويستعد ترامب لتولي فترة رئاسية ثانية تاريخية بعد فوزه على نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس في سباق الرئاسة.وبحسب المتحدث باسم حملة ترامب، ستيفن تشيونغ، فقد اتصل بايدن بترامب لتهنئته على الفوز، ووجه له دعوة لزيارة البيت الأبيض لضمان انتقال سلس بين الإدارتين.وأضاف المتحدث: «الرئيس ترامب يتطلع لهذا اللقاء، الذي سيُعقد قريباً، ويقدّر بشدة المكالمة التي تلقاها».جدير بالذكر أن ترامب خسر الانتخابات الرئاسية لعام 2020 لصالح بايدن، ولم يعترف بالهزيمة حتى يومنا هذا. كما أنه تخلَّف عن حضور مراسم تنصيب بايدن، مخالفاً بذلك التقاليد.

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