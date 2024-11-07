ترامب يقبل دعوة بايدن لزيارة البيت الأبيض لضمان الانتقال السلس بين الإدارتين

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مصدر حشدوي مسؤول:استهداف إسرائيل لن يتوقف من قبلنا
المالية النيابية تطالب الحكومة بإرسال موازنة 2025
القانونية النيابية:صعوبة تمرير مشروع قانون إعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها
حركة كردية معارضة:الدعم التركي لحزب بارزاني لايمكنه من تشكيل حكومة الإقليم
نائب إطاري:لن يمر قانون العفو العام دون توافق سياسي
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المالية النيابية تطالب الحكومة بإرسال موازنة 2025
السوداني يرعى استلام الأرصفة الخمسة في ميناء الفاو الكبير من قبل الشركة المنفذة
اليوم ..استقرار في أسعار صرف الدولار
العلاق يؤكد على تعزيز التعاون المالي مع أذربيجان لتسهيل التجارة معها
الوطنية للاستثمار:العراق بحاجة الى التمويل الخارجي لإنجاز المشاريع الاستثمارية
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تعرّف على مواجهات الدوري الأوروبي لهذا اليوم
الهيئة الإدارية المنحلة لنادي الزوراء تتوجه إلى محكمة الكأس الدولية لاسترداد حقها القانوني
فريق الشرطة يتصدر الجولة السادسة في دوري نجوم العراق لكرة القدم
كاساس يعلن عن قائمة اللاعبين لمواجهتي الأردن وعُمان
اليوم..(3) مواجهات في الجولة السادسة لدوري نجوم العراق بكرة القدم
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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حسين وزيدان يبحثان “مخرجا” لإلغاء مذكرة إلقاء القبض على الرئيس ترامب
المالية النيابية:أمانة بغداد فاشلة وفاسدة وعاجزة عن إدارة ملفاتها الخدمية
مصدر حشدوي مسؤول:استمرار استهداف إسرائيل من قبل حشدنا الشعبي بقرار ثوري خامئني
ميليشيات الأصفهاني قتلت الفلسطينيين وهجرتهم من العراق يهدد الحكومة بدخولها في مشروع “حل الدولتين”!
العفو الدولية:تعذيب واعتقالات عشوائية وتغييب قسري للعراقيين في ظل حكومة السوداني الإطارية
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- اذاعة INN