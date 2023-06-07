حزب الدعوة:دخول قوى الإطار في الانتخابات القادمة بقائمة واحدة أو متفرقة متروك لقرار الإمام المهدي

حزب الدعوة:دخول قوى الإطار في الانتخابات القادمة بقائمة واحدة أو متفرقة متروك لقرار الإمام المهدي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في حزب الدعوة حيدر اللامي، الأربعاء، عدم حسم ملف دخول قوى الإطار التنسيقي في انتخابات مجالس المحافظات بقائمة واحدة او كتل متفرقة، مضيفا ان التنسيقي ينتظر نتائج اجتماع الإمام المهدي مع خامئني للبت في دخول  الإطار بقائمة واحدة أو متفرقة في انتخابات مجالس المحافظات ،وأضاف، لكن الإطار سيبقى على تماسكه في جميع السيناريوهات التي سيخوض فيها الانتخابات المقبلة. وقال اللامي في حديث صحفي، إنه “في حال دخول الإطار بالانتخابات على شكل كتل متفرقة فسيتم الاتحاد بعد إجراء الانتخابات وهذا ما نتوقعه من اجتماع الإمام المهدي مع خامئني في طهران”.

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