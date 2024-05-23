سياسي كردي يدعو واشنطن إلى التدخل لمنع تأجيل انتخابات الإقليم

سياسي كردي يدعو واشنطن إلى التدخل لمنع تأجيل انتخابات الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر السياسي الكردي أدهم بارزاني، اليوم الخميس (23 آيار 2024)، من تعرض مجمل العملية الديمقراطية في الاقليم إلى الخطر بحال تأجيل الانتخابات، داعيا واشنطن إلى التدخل لحماية التعايش السلمي في الإقليم.وقال بارزاني في بيان ، إن “الأحزاب والجهات السياسية والدول الصديقة والحليفة لا سيما الولايات المتحدة مطالبين بالتدخل لمنع تأخير أو تأجيل الانتخابات في إقليم كردستان أكثر”، محذرا من أن “أي تأخير آخر سيعرض مجمل العملية الديمقراطية في كردستان إلى مخاطر كبيرة”. وأضاف أن “على الولايات المتحدة الأمريكية التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها وحماية الأمن والاستقرار في كردستان وإبعاد منطقة الشرق الأوسط عن أي توتر محتمل”، مشددا على “أهمية الضغط على الجهات السياسية التي تسعى لزعزعة مبادئ التعايش السلمي في إقليم كردستان خدمة لمصالحها الضيقة”.

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