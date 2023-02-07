صالح:السياسة الاقتصادية والنقدية الصحيحة مع استقرار سياسي يؤدي إلى تقوية العملة الوطنية

صالح:السياسة الاقتصادية والنقدية الصحيحة مع استقرار سياسي يؤدي إلى تقوية العملة الوطنية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد العراقي قوي ولديه موارد كبيرة تؤهله للوقوف أمام العملات الأجنبية.وذكر بيان لوزارة المالية ، أن “مركز التدريب المالي والمحاسبي في وزارة المالية أقامت ندوة علمية حول سعر صرف الدينار مقابل الدولار بعنوان (سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار .. المشاكل والحلول) بالتعاون مع منتدى الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة، وبحضور الدكتور أحمد الدهلكي مدير عام مركز التدريب المالي والمحاسبي وبمشاركة نخبة من الباحثين والاكاديميين والمختصين بالشأن المالي والاقتصادي، وإشراف الدكتور فلاح ثويني”.وأشار البيان الى أن “الندوة التي حاضر فيها مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح ناقشت الاسباب الموضوعية التي اثرت على تذبذب سعر صرف الدينار مقابل العملات الاجنبية صعودا ونزولاً، بحسب تأثيرات مجمل الاوضاع في العراق والمعالجات الكفيلة بتحقيق التوازن وتقليل الفجوة ما بين العرض والطلب في السوق”.وأوضح صالح “أن الاستراتيجية الجديدة بدأت بإصلاح نظام إدارة العملة الوطنية ونظام المدفوعات العراقي” ، مبيناً أن “هذا سيكون الأساس في تطبيق استراتيجية إصلاح أوضاع العملة على المدى المنظور”.وبين صالح أن “الاقتصاد العراقي قوي ولديه موارد كبيرة تؤهله للوقوف أمام العملات الأجنبية إذا ما توفرت سياسة اقتصادية ونقدية صحيحة واستقرار سياسي واقتصادي وأمني”، مبدياً تفاؤله بأن “الاقتصاد العراقي سيستقر ما ينعكس على ارتفاع الدينار أمام العملات الأجنبية”.

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