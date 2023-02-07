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- شبكة اخبار العراق
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امتعاض نيابي من إبعاد نواب الأقليات من رئاسة اللجان النيابية
حزب طالباني يعلن التزامه التام بقرار المحكمة الاتحادية بأن برلمان الإقليم حاليا غير شرعي
السوداني يوجه بإعداد الموازنة على سعر صرف الدولار إلى 1350 دينار
صالح:السياسة الاقتصادية والنقدية الصحيحة مع استقرار سياسي يؤدي إلى تقوية العملة الوطنية
مجلس الوزراء يصادق على سعر صرف الدولار بما يعادل 1300 دينار
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الرئاسات الثلاث لا تحترم القوانين التي تشرعها وتعيين المستشارين ترضية سياسية
العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
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الكربولي:20% حصة الحلبوسي من مقاولات الانبار
بالوثيقة..رفع دعوى قضائية ضد محافظي البنك السابق والحالي بجريمة الفساد
الحلبوسي يسافر إلى الجزائر تاركا مطالب النواب والشعب بعقد جلسة لمناقشة أرتفاع سعر صرف الدولار
إنطلاق التظاهرة أمام البنك المركزي للمطالبة بتخفيض سعر صرف الدولار وعدم تهريبه إلى إيران
رشيد لسفراء الاتحاد الأوروبي وأمريكا:س”نوفر”العيش الكريم للمواطن العراقي
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- اذاعة INN