غارات إسرائيلية تستهدف حارة حريك وأوتوستراد مطار بيروت وسقوط ثلاثة قتلى

أفادت وسائل إعلام دولية بشن غارة إسرائيلية على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، في تصعيد جديد تشهده الساحة اللبنانية.

ونقلت التقارير أن الغارة استهدفت أحد المباني في حارة حريك، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش نفّذ ما وصفته بـ”ضربة تحذيرية” في الضاحية الجنوبية، عقب إصدار أمر إخلاء للمبنى المستهدف.

وفي سياق متصل، شنّ الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء غارتين متزامنتين استهدفتا سيارتين على أوتوستراد مطار بيروت.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط ثلاثة اشخاص جراء الغارتين اللتين استهدفتا مناطق في ضاحية بيروت، وسط حالة من التوتر والترقب في المنطقة.