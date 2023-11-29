قوات الاحتلال تعلن مدينة (جنين)منطقة عسكرية مغلقة

قوات الاحتلال تعلن مدينة (جنين)منطقة عسكرية مغلقة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الجيش الإسرائيلي مدينة جنين منطقة عسكرية مغلقة، في ظل اشتباكات تشهدها المنطقة بين القوات الاسرائيلية ومقاومين فلسطينيين.وأصيب شاب فلسطيني وطفل برصاص قوات الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها، شمال الضقة الغربية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وأفادت”وفا” بأن شابا وطفلا أصيبا برصاص القوات الإسرائيلية في القدم واليد، وجرى نقلهما إلى المستشفى، في الوقت الذي أعاقت فيه قوات الإسرائيلية عمل مركبات الإسعاف، مشيرا إلى أن قوات الإسرائيلية اعتقلت شابين- لم تعرف هويتهما بعد-وأضاف أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم في عدة أحياء، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، جرى نقلهم إلى مستشفى “الرازي”.كما اقتحمت قوات إسرائيلية، ليل الثلاثاء/الأربعاء، مخيمي عين السلطان وعقبة جبر في مدينة أريحا بالضفة الغربية، مما أسفر عن اندلاع مواجهات عنيفة مع فلسطينيين.ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية  أن القوات الإسرائيلية اقتحمت أريحا من عدة محاور وداهمت مخيم عقبة جبر برفقة جرافة عسكرية واقتحمت عددا من منازل المواطنين، كما اقتحمت مخيم عين السلطان وتمركزت وسط أحد احيائه.وأضافت المصادر، أن مواجهات عنيفة تخللها إطلاق قوات إسرائيلية الرصاص الحي اندلعت في مخيمي عين السلطان وعقبة جبر.وكانت قوات كبيرة من الجيش ترافقها جرافات، قد اقتحمت المدينة من عدة محاور، وداهمت عدة أحياء، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من البنايات المرتفعة، وفرضت حصارا على مخيم جنين من الجهات كافة.وأشارت الوكالة إلى أن قوات إسرائيلية تمركزت أمام مدخل الطوارئ في مستشفى جنين الحكومي، وفي محيط المستشفى، وأطراف مخيم جنين، وداهمت أحياء “خلة الصوحة” و”الزهراء” و”الهدف” و”الجابريات” وضاحية صباح الخير، وحاصرت منزلا في حي الهدف،ووسط تحليق مكثفة لطائرات الاحتلال المسيّرة. وقال مدير مستشفى جنين الحكومي د. وسام بكر لـ”وفا” إن قوات إسرائيلية فتشت مركبات الطواقم والموظفين، ونشرت فرقة مشاة أمام غرفة الطوارئ وفي ساحة المستشفى.كما اندلعت اشتباكات بين مسلحين وقوات الجيش الإسرائيلي في عدة أماكن في المدينة.وبحسب الوكالة، أطلق قناصة الرصاص صوب المواطنين في أحياء المدينة. وشرعت الجرافات بتدمير البنية التحتية وممتلكات المواطنين ومركباتهم في شارعي “حيفا” و”المستشفى”.

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